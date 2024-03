A murit cântăreţul Eric Carmen, cunoscut pentru hiturile "All By Myself" şi "Hungry Eyes"

Cântăreţul şi compozitorul american Eric Carmen, cunoscut în special pentru hiturile "Hungry Eyes" şi "All By Myself", a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, relatează marţi DPA/PA Media care citează un anunţ al soţiei artistului.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro