Cum a apărut Nadia Comăneci la Premiile Oscar 2024. „Zeiţa de la Montreal” s-a pozat alături de actorul Danny DeVito

23:50

Cetățeanul sud-coreean a fost arestat de autoritățile ruse sub suspiciunea că a transmis secrete de stat serviciilor de informații străine, a declarat, sub protecția anonimatului, un oficial din rândul forțelor de ordine, citat de agenția rusă de știri de stat TASS, relatează publicația independentă The Moscow Times. „În timpul activităților de căutare operațională ca parte […]