După un an, Andrei Borza se întoarce la U19, pentru Turneul de Elită

Rapid are un an extraordinar și are speranțe la titlu, după un sezon regulat în care a bifat o performanță unică în istorie. E pentru prima dată când își învinge de fiecare dată ambele rivale, FCSB și Dinamo.Numit pe banca Rapidului în această vară, italianul Cristiano Bergodi a reușit o performanță pe care niciun alt antrenor în istoria clubului nu a reușit-o, la capătul unui sezon excelent. ...