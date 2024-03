SUA nu și-au adjustat postura nucleară ca răspuns la noile amenințări ale lui Vladimir Putin, pe care le consideră „nesăbuite și iresponsabile”

21:40

Șobolanii au reușit să ajungă la pachetele de marijuana confiscată în sediul poliției din New Orleans și ronțăie probele, în condițiile în care clădirea ponosită este invadată de mucegai și gândaci, a anunțat șefa poliției orașului, scrie miercuri, 13 martie, The Associated Press. „Șobolanii care ne mănâncă marijuana – sunt acum toți drogați”, a declarat […]