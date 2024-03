Cum să organizezi un team building reușit? 7 pași esențiali

10:50

Oana Ciocan, iubita lui Jador, a fost eliminată de la Survivor All Stars aseară, 14 martie, în urma duelului cu Lola. Intrarea Oanei Ciocan în competiția Survivor All Stars a fost de scurt durată, dar cu multe peripeții. În ediția de joi, 14 martie 2024, a emisiunii Survivor All Stars, Oana Ciocan a intrat la […]