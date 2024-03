Franţa, Germania şi Polonia vor cumpăra „imediat” arme pentru Ucraina de pe piaţa internaţională, anunță Scholz, după summitul cu Macron și Tusk

21:20

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat drept „absolut josnic” atacul de vineri, 15 martie, al Rusiei asupra oraşului-port Odesa, în sudul Ucrainei, soldat cu cel puţin 20 de morţi şi peste 70 de răniţi, conform celui mi recent bilanţ făcut public de autorităţile ucrainene, scrie Agerpres preluând AFP. 14 people were killed by the missile […]