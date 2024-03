Jocul săptămânii este ”Rise of the Ronin”. Acțiunea are loc în Japonia, într-o lume zguduită de putere și războaie

Rise of the Ronin. Ador aceste jocuri care se-ntâmplă în Japonia. Ghost of Tsushima a fost absolut genial - ușor de jucat, poveste fabuloasă, grafică, nu mai zic - o adevărată operă de artă.

