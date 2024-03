Cum se consumă anghinarele – în ce preparate se pot folosi

17:40

Lugojeanul Marius Iacob, cunoscut în mediul radioamatorilor sub indicativul YO2YA, a acceptat să vorbească cu reporterii „Libertatea” despre pasiunea sa pentru radioamatorism și despre particularitățile acestui sport neolimpic, care are propria structură organizațională: Federația Română de Radioamatorism „Am avut în familie un radioamator, pe tatăl meu. Am tot stat pe lângă el și am prins […]