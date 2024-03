Programul Rabla 2024 începe astăzi! Schimbări semnificative față de anii trecuți

09:20

Au fost momente emotionante in Botoşani. Copilul care a dispărut timp de 24 de ore de acasă, a fost găsit într-o pădure, după ce a fost căutat de aproape 500 de oameni. Veniţi de urgenţă in ţară, părinţii le-au mulţumit cu lacrimi in ochi salvatorilor.