ePlan. Despre importanța inovării în domeniul tehnologic cu Radu Georgescu, antreprenor în domeniul IT

În episodul din această săptămână din emisiunea E-plan, Andrei Radu, prezentatorul acestei emisiuni, discută cu unul dintre cei mai respectați antreprenori români din domeniul IT, Radu Georgescu, Chairman of the board la SeedBlink.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro