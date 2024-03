Fostul All Star, sfaturi scandaloase! „Faci sex cu 3-4 jucători din NBA și-ți ies 60.000 de dolari pe lună. Ce job, ce educație o să ai între 20 și 35 de ani care să-ți aducă atâția bani?”

10:50

Kelci-Rose Bowers, 20 de ani, joacă pe postul de fundaș și în a doua săptămână a lunii martie a semnat cu echipa feminină AFC Bournemouth.„Bună, băieți, sunt Kelci-Bowers. Sunt aici, la AFC Bournemouth. Abia aștept să încep”, e anunțul postat pe rețeaua X care a strâns 22 de milioane de vizualizări! A message from our new recruit pic.twitter.com/iYtIYHxzvy— AFC Bournemouth Women (@AFCBournemouthW) March 11, 2024 Contul echipei feminine engleze are doar 2. ...