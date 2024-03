Familia regală britanică, din nou sub atenția agențiilor foto. O imagine cu regina Elisabeta a II-a a fost „îmbunătățită” înainte de publicare

14:00

Ganesh, în vârstă de 35 de ani, a povestit pentru Sky News că soldații nepalezi au fost considerați carne de tun și că „odată ce am fost trimiși în Ucraina, nu am avut suficientă mâncare și am fost bătuți de ruși”. Aproximativ 2.000 de bărbați nepalezi au fost ademeniți de Rusia pentru a lupta în […]