Depozitul de deșeuri radioactive de lângă Bacău așteaptă aprobarea Guvernului pentru a fi închis

20:40

Filarmonica "George Enescu" programează în stagiunea sa simfonică încă două concerte ce se anunţă a fi evenimente pe măsura anvergurii internaţionale prin care se recomandă. Joi, 21 martie și vineri, 22 martie 2024, de la ora 19, Orchestra Simfonică a Filarmonicii "George Enescu" va evolua sub bagheta dirijorului Leonard Slatkin , iar solistul celor două seri va fi violoncelistul Kian Soltani. Programul concertelor de la Ateneul Român cuprinde prima audiție românească a lucrării To Bartók with Love compusă de Ștefan Zorzor, Variațiuni pe o tema Rococo pentru violoncel şi orchestră, op. 33 de Piotr Ilici Ceaikovski și Simfonia Fantastică, op. 14 de Hector Berlioz