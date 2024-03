Tragerea Loto 6/49 din 24 martie 2024. Report de peste 1,09 milioane euro la categoria I

23:10

Anamaria Trotea a dansat pe scena de la „Românii au talent”, sezonul 14. Dincolo de scenă, tânăra e foarte activă pe rețelele de socializare, peste un milion de urmăritori are pe TikTik, iar pe Instagram are peste 140.000 de fani. Cunoscută pe Tik Tok, unde are peste 1 milion de urmăritori, Anamaria Trotea, în vârstă […]