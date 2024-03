Vremea se încălzește în toată țara! Temperaturile vor fi mult peste cele normale

23:10

Cele mai noi filme cu Mads Mikkelsen și Sir Anthony Hopkins în rolurile principale și multipremiatul All of Us Strangers (r. Andrew Haigh) sunt doar câteva dintre titlurile incluse în programul celei de-a 23-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania, care va avea loc la Cluj-Napoca între 14 și 24 iunie. Completată de filme premiate la Berlin și Veneția, selecția TIFF.23 le va oferi ocazia spectatorilor să urmărească, în premieră, unele dintre cele mai așteptate producții ale anului.