Cât de puțin citesc românii. Țara noastră are cea mai mică piaţă de carte pe cap de locuitor din UE

Piaţa noastră este cifrată la 60 de milioane de euro. Ungaria, care are jumătate din populaţia României, are o piaţă de carte de 130 de milioane de euro, iar Bulgaria, cu doar 7 milioane de locuitori, are tot o piaţă de carte de 60 de milioane de euro.

