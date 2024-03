CCA, prima reacție după ce numele lui Sebastian Colțescu apare în stenogramele discuțiilor dintre Niculae și „Bocciu”: „Sunt doar vorbele cuiva”

08:10

Mihai Stoica, oficialul de la FCSB, a recunoscut capitolul la care mai are de lucrat vicecampioana României. Formația roș-albastră este deficitară în comunicarea cu fanii pe rețelele de socializare.Președintele Consiliului de Administrație a precizat faptul că echipa sa are motive obiective pentru care nu este mai activă în mediul online și nu are o comunicare mai deschisă cu fanii. ...