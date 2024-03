Un tânăr de 21 de ani a fost ucis de o pumă în California, în primul atac mortal de acest fel înregistrat în acest stat american din 2004

16:50

Focurile de armă s-au auzit la ora locală 17:50 în secțiunea Far Rockaway din Queens, New York, după ce ofițerul Jonathan Diller și partenerul său au întâlnit un vehicul parcat ilegal într-o stație de autobuz, relatează ABC News. În momentul în care s-au apropiat, un bărbat din interiorul mașinii l-a împușcat pe Diller sub vesta […]