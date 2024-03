U CRAIOVA - RAPID » Dan Șucu și Victor Angelescu fac poze cu suporterii pe „Ion Oblemenco”

18:40

Metz, formația antrenată de Ladislau Boloni, o înfruntă pe AS Monaco în runda cu numărul 27 din Ligue 1. Partida a început la ora 18:00 și poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro.Metz - AS Monaco, LIVELadislau Boloni are o misiune infernală în ultimele 8 runde din Ligue 1. Metz, formația pe care o antrenează, ocupă penultima poziție. Are 23 de puncte, două de recuperat față de Nantes, echipa aflată pe locul de baraj. ...