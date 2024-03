După victoria cu FCU Craiova, Dorinel a avut un mesaj neașteptat pentru Edi Iordănescu: „E un jucător decisiv, merită mai mult respect!”

11:30

Al Nassr a câștigat cu Al Tai, scor 5-1, în etapa #25 din campionatul Arabiei Saudite. Cristiano Ronaldo a marcat un hattrick împotriva echipei lui Laurențiu Reghecampf și Andrei Cordea.Al Tai e în tot mai mare pericol să retrogradeze, e pe locul 16, primul sub linie. Echipa românilor Reghecampf și Andrei Cordea are 22 de puncte, cu două sub primul loc care asigură rămânerea în prima ligă, ocupat Al Akhdoud, echipa la care evoluează Andrei Burcă și Florin Tănase. ...