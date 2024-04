Basarab Panduru nu-l crede pe Dan Șucu: „El nu dă parizer nici la câine” » Ce plan crede că are acționarul Rapidului

23:00

Dinamo - Petrolul 1-1. Gicu Grozav, marcatorul golului ploieștenilor, a analizat partida de pe „Arcul de Triumf”.Grozav a adus un punct pentru Petrolul cu un gol din penalty în minutul 90+13.Gicu Grozav, declarații după Dinamo - Petrolul„Important e că am reușit să revenim, am lupta până la final și am marcat. Chiar dacă a fost din penalty, a fost un punct muncit. Dinamo era în formă, o echipă cu jucători buni. Mă bucur că nu am pierdut. ...