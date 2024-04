Campioană atipică în Superliga! Marica despre FCSB: „Nu are trasee de joc, automatisme, dar se bazează pe o idee clară”

14:50

Cătălin Zmărăndescu a fost eliminat recent de la Survivor All Stars, iar acum, întors acasă, luptătorul a vorbit despre un subiect delicat din viața lui. În urma unui control de rutină, sportivul a descoperit că are ceva probleme de sănătate. Se pare că Survivor All Stars a fost și cel care l-a ajutat pe Zmără să-și descopere, accidental, o problemă serioasă de sănătate. El a povestit totul pas cu pas. ...