„Raportați dacă știți cine sunt”. Poliția austriacă a difuzat imagini cu femeile suspectate că au răpit-o pe fetița de doi ani din Serbia, despre care se crede că sunt românce

21:40

„Când am văzut mașina plutind, nu am avut nicio îndoială că era a mea. Am fost în stare de șoc”, a declarat Matias, într-un interviu pentru postul de radio Cope, preluat de portalul Canarias7. Accidentul s-a petrecut în timp ce bărbatul și familia sa se aflau pe feribotul ce face legătura între la Gomera și […]