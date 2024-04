Ilie Năstase cântă: tenismenul lansează discul Globe Trotter Lover

19:40

In ultimii ani, mediul online a devenit un teren din ce in ce mai complex pentru comercianti, pe masura ce reglementarile si tehnologiile au evoluat. Noile reglementari impuse recent de gigantul online, Google, privind obtinerea consimtamantului cu privire la colectarea si procesarea datelor cu caracter personal (GDPR), denumite "Consent Mode V2", au adus schimbari semnificative in modul in care comerciantii online isi pot personaliza reclamele si isi pot gestiona utilizarea cookie-urilor. Astfel, aceste schimbari au generat o serie de provocari atat pentru comerciantii online, cat si pentru furnizorii de solutii eCommerce sau agentiile de marketing, care trebuie sa se adapteze rapid pentru a ramane relevanti si competitivi pe piata.