Vladimir Vîrzob revoluționează, la doar 15 ani, sectorul energetic al țării. „Micul Einstein” se înscrie în campania națională a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

06:50

Austral este cel mai scump hibrid pe care Renault îl are în gamă. Până la apariția lui Scenic electric, Austral, în varianta 200 HEV, era și cel mai scump automobil din panoplie. Este un full hibrid care, deși are mai multă forță decât varianta de 160 de cai putere, consumă mai puțin. Are trei motoare și o baterie care funcționează la 400 de volți. Oferă confort, rapiditate și rafinament franțuzesc. Dar pentru asta e nevoie de 40.900 de euro, pentru că atât cere Renault pentru un automobil de top pe care-l produce.