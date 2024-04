Acuzații pentru casa de modă Armani. Angajați fără forme legale, puși să doarmă în fabrici și să lucreze 7 zile pe săptâmână

Acuzații grave planează asupra casei de modă Armani. O companie ce are legături cu brandul de lux a fost pusă sub supraveghere juridică timp de un an pentru exploatarea angajaților.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro