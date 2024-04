Laurențiu Reghecampf susține că îi trimite bani Anamariei Prodan: „Să înceteze să-mi mai scrie mail-uri zilnic”. Ce nume rar a ales pentru cel de-al patrulea copil

18:20

Un cutremur cu magnitudine 4.8 a zguduit vineri New York-ul și în împrejurimile acestei metropole din nord-estul Statelor Unite cu o populație de aproximativ 8,8 milioane de locuitori. Cutremurul, care a avut loc la ora locală 10.20 (17.20 ora României), a fost localizat la Lebanon (New Jersey), la circa 65 kilometri vest de orașul New […]