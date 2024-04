Cum a reacționat tatăl Lidiei Buble atunci când a văzut că artista și-a schimbat culoarea părului. „A avut un șoc. Mi-a zis că trebuie dați în judecată”

13:50

Un butic din New York a reacţionat la cutremurul cu magnitudinea de 4,8 care a fost resimţit în oraş vineri, 5 aprilie, și a pus în vânzare, la doar două ore după seism, tricouri cu sloganul ”I survived the NYC earthquake” (n.r. „Am supravieţuit cutremurului din New York”), informează site-ul postului Fox5 New York și […]