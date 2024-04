Mai mulți turiști au rămas blocați cu mașinile în zăpadă pe un drum forestier din Cluj

16:10

În amintirea actorului Christo Jivkov (1972-2023), cunoscut mai ales pentru rolul Apostolului Ioan din filmul The Passion of the Christ (regizat de Mel Gibson), vă invităm să vă alăturați proiecției speciale a peliculei LA SOLUZIONE MIGLIORE, filmată în Timișoara și în Italia în anul 2009. Proiecția va fi urmată de o discuție cu actorul Ovidiu Mihăiță (Teatrul Auăleu) și o parte din echipa filmului.