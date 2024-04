Pugilistul Vasile Scalco a pierdut în optimile Europenelor de tineret din Croația

05:15

Decrețeii se duc peste 5-10 ani într-o pensie pe care nu mai are cine s-o mai plătească din cauza scăderii populației active, exodului forței de muncă și deșertului de natalitate, scrie directorul Terapia Cluj, Dragoș Damian. Declarația de la Anvers reprezintă un semnal de alarmă în plus.