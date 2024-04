Stadionul istoric, pus la pământ! Un star internațional e șef de șantier + cum arată noua „bijuterie” ridicată în mijlocul pădurii

11:00

Atletico Madrid și Borussia Dortmund își dau întâlnire miercuri seara în în sferturile UEFA Champions League. Duelul de pe Metropolitano va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Orange Sport 3, Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Returul are loc pe 16 aprilie, la DortmundPSG - Barcelona e celălalt sfert al seriiMarți s-au jucat: Real Madrid - Manchester City și Arsenal - BayernAtletico Madrid are parte de un sezon sub așteptări în La Liga. ...