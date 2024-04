Un mandat cu multe PETEv » Momentele care au provocat „divorțul” dintre Universitatea Craiova și bulgar

14:40

FCSB a acumulat în acest campionat cu 16 puncte mai mult decât CFR Cluj și 18 în plus față de Universitatea Craiova și Rapid.Cu 7 etape înainte de finalul SuperLigii, FCSB are un avantaj imens față de următoarele clasate. În acest moment, sunt 10 puncte între lider și următoarele două clasate, CFR Cluj și Universitatea Craiova.În plus, FCSB beneficiază de încă un aspect important. La egalitate de puncte cu oricare dintre formațiile aflate în play-off, Coman&Co. ...