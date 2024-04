Polițist din Mureș, arestat pentru trafic de droguri. Reacția inspectoratului județean

13:00

Boris Becker, fondatorul Nike - Phil Knight -, Rafael Nadal, Toni Nadal, Billie Jean King, Bjorn Borg și Jimmy Connors apar în documentarul „Nasty” care va ilustra o parte din viața incredibilă a primului număr unu mondial, Ilie Năstase. „Eu mă consider o vedetă în străinătate. În România nu mă consider o vedetă. Aici mă consider sărac. Când văd despre ce bani se vorbește, ce sume și milioane... te sperii,” a declarat Ilie Năstase, într-un dialog cu Mihai Morar. Nici Ilie Năstase nu e „profet î...