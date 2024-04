Cum au apărut Xavi și Luis Enrique la Paris » Cu o zi înainte s-au contrat la conferință

18:10

Simona Halep (32 de ani) a revenit pe 19 martie pe terenul de tenis, după o pauză de un an și jumătate. Ea a pierdut cu Paula Badosa în primul tur la Miami Open, apoi a avut o febră musculară cum nu a mai avut în întreaga carieră.Ritmul competiției și-a pus amprenta pe organismul Simonei Halep, care a dezvăluit că 4 zile nu a mai putut să se miște.Simona Halep: „Am avut 4 zile în care nu am putut să mă mișc”„Am avut 4 zile în care nu am putut să mă mișc. ...