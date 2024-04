Un șofer a intrat cu viteză, noaptea, pe un drum în lucru, pe centura orașului Tg. Jiu, și a lovit violent parapetele de beton

10:30

O operațiune majoră a poliției are loc sâmbătă la centrul comercial Westfield Bondi Junction din Sydney, capitala statului australian New South Wales, după apariția informațiilor potrivit cărora mai multe persoane au fost înjunghiate și au fost trase focuri de armă în interior, relatează presa australiană, Reuters și The Guardian. Un bărbat a fost împușcat după […]