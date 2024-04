Lionel Messi, gol spectaculos în MLS

00:10

U Cluj - Petrolul 1-2. Valentin Țicu, căpitanul prahovenilor, a analizat partida, însă discursul lui a fost criticat de Florin Bratu.„Nu am înțeles nimic. Un discurs alb-negru”, a declarat Florin Bratu la emisiunea „Fotbal Club”, de la Digi Sport.Ce a declarat Valentin Țicu după U Cluj - Petrolul 1-2„Știam că U Cluj are un joc consistent acasă. Adversarii au ieșit mai dinamici de la cabine. Dar am avut o reacție pozitivă și am întors scorul. ...