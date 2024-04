Mircea Lucescu, la Rapid? Ce trebuie să facă Dan Șucu: „Vreți să-l convingeți? Faceți asta! Soția lui s-a săturat”

10:10

In luna iunie, stadionul Oțelul din Galați va găzdui promotia official K-1 Fighting Network organizată în România sub insasi brandul K-1.Ieri, la București, într-o conferință de presă, partenerii români ai K-1 Japonia, dl. Cornel Mușat organizator de evenimente sportive profesioniste si totodata fost campion mondial de Karate impreuna cu Alin Fălcușan un renumit promotor si antrenor de kickboxing din Timisoara, au oferit primele detalii cu privire la acest eveniment. ...