A nins în Pasul Prislop. Drumarii au intervenit cu utilaje și material antiderapant

12:10

Institutul Cultural Român de la New York (ICRNY), în parteneriat cu Et Alia Theater, organizează o reprezentație specială a spectacolului “Until Dark”, vineri, 19 aprilie 2024, în Sala „Norman Manea” a institutului. Spectacolul, scris și regizat de tânăra regizoare de origine italiană Federica Borlenghi, cu actrița româno-americană Maria Müller în rolul principal, a avut premiera în data de 15 februarie 2024, la Out of the Box Theatrics din New York. Reprezentația este inclusă în programul permanent de promovare teatrală “Romanian American Studio Theatre” / „Studioul de teatru româno-american” al ICR New York.