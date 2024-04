Fanii Barcelonei au aruncat cu obiecte in autobuzul favoritilor

13:00

Moldoveanul Radu Albot (34 de ani, 130 ATP) face un turneu bun pe zgura de la București. A venit din calificări și miercuri îl întâlnește pe tânărul Joao Fonseca (17 ani, 276 ATP).Radu Albot este fidel turneului de la București, a participat la ediția din 2016 și a revenit și pentru cea din acest an. „Am jucat și când a fost mutat în Budapesta, cred că am ajuns și în turul al doilea, l-am învins în primul tur pe Stakhovski, apoi am pierdut la Krajinovic. ...