Hermannstadt - FC Botoșani, în etapa #5 din play-out. Formații probabile + cele mai tari cote

Azi are loc returul sferturilor Conference League. Fiorentina – Plzen și Lille – Aston Villa se joacă ACUM, în timp ce Fenerbahce – Olympiacos și PAOK – Club Brugge încep la 22:00. Toate vor fi liveTEXT pe GSP.ro.În semifinale, împerecherea este următoarea: Aston Villa - Lille vs Olympiakos - Fenerbahce și Plzen - Fiorentina vs Club Brugge - PAOK. PAOK Salonic, trupa lui Răzvan Lucescu, are o misiune dificilă. Trebuie să recupereze înfrângerea din tur, scor 0-1. ...