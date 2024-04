Veste bună pentru selecționerul Iordănescu » Nicolae Stanciu, gol și pasă decisivă în Arabia Saudită

20:00

FCU Craiova - Dinamo 1-1. Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, a comentat remiza din Bănie.Dinamo a fost egalată în minutul 90 de Blănuță, iar Kopic crede că echipa lui merita victoria cu FCU Craiova.Ce a declarat Zeljko Kopic, după FCU Craiova - Dinamo„Nu ne-am câștigat duelurile din finalul meciului și am primit gol. În prima repriză am controlat meciul, am marcat, planul era să marcăm și al doilea gol. ...