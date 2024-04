Donald Trump şi-a anulat un miting în Carolina de Nord, primul programat de la începerea procesului său penal

15:30

Pe 21 Mai, Sala Palatului se pregătește să găzduiască una dintre cele mai apreciate și longevive trupe de dans din lume. Lord of the Dance revine la București cu un spectacol impresionant, intitulat „Lifetime of Standing Ovations”, la exact un an după ce trupa a sărbătorit 25 de ani de la debut. Pentru iubitorii de […]