Gigi Becali a luat foc când a auzit: „Poate îi dau eu ofertă, pe bancă!”

FCSB - Rapid. Atmosferă incendiară pe Arena Națională, în primele minute ale derby-ului bucureștean de pe cel mai mare stadion al țării.Aproximativ 40.000 de oameni au scandat pentru roș-albaștri, în timp ce Peluza Nord a afișat o scenografie pregătită cu minuțiozitate înainte de startul meciului.FOTO. Scenografia de la FCSB - RapidFOTO: Raed Krishan (GSP)„We just can't get enough / Let's go crazy”, au scris ultrașii de la Peluza Nord. ...