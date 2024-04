Marius Șumudică a vorbit cu Angelescu: „Urmează să ne vedem”. Însă Dan Șucu nu-i încântat

12:30

Gigi Becali, patronul de la FCSB, exclude transferul lui Juan Bauza, mijlocașul ofensiv de la FCU Craiova.Becali îl consideră pe argentinian drept un jucător bun. Însă e deranjat de un aspect privind jocul lui: nu face faza defensivă.Gigi Becali: „Nu am ce să fac cu Bauza”„Cu Bauza nu am ce să fac. E bun, dar nu am ce face cu el. El nu face faza defensivă. Dă el o pasă ca Maradona și gata. La mine trebuie să alerge. Olaru mai greșește, dar el măcar aleargă. ...