Se retrage la fel ca Federer? Rafael Nadal și-a anunțat prezența la Laver Cup

Cu o lună înainte de încheierea calificărilor, România nu are niciun sportiv cu biletele asigurate pentru Jocurile Olimpice.Cu mai puțin de 100 de zile până la debutul Jocurilor Olimpice, judo-ul românesc tremură. Nu are nici măcar un sportiv calificat la Paris, iar șansele sunt destul de mici. Lista se va definitiva pe 24 mai și, până atunci, mai sunt doar trei mari competiții. Două Grand Slam-uri, la Dushanbe și Astana, plus Campionatele Mondiale de la Abu Dhabi. ...