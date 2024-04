Discuții avansate pentru succesorul lui Thomas Tuchel. Ce selecționer a devenit favorit s-o preia pe Bayern!

13:00

Jose Mourinho (61 de ani) este gata să reintre în circuit, după aproape 100 de zile de la despărțirea de AS Roma. „Îmi doresc o echipă cu obiective și idei stabilite pe termen lung. Eu nu am deloc de gând să ies la pensie la 65 de ani. Diferența în a-mi alege proxima destinație ar putea să o facă dorința acelui club de a mă angaja”Au trecut 98 de zile de când AS Roma l-a concediat pe Jose Mourinho și deja antrenorului portughez i s-a făcut dor să antreneze. ...