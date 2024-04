Iranul șochează: portarul naționalei de fotbal, suspendat dintr-un motiv incredibil

13:30

O creatoare de modă de top, ale cărei accesorii au fost purtate de celebrități de la Britney Spears la distribuția serialului TV, „Sex and the City”, a fost condamnată la 18 luni de închisoare. Ea a pledat vinovată în instanței federale din Miami, sub acuzația de contrabandă cu genți de crocodil.