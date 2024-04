De pe patul de spital, Cornel Dinu a vorbit cu GSP despre situația critică a lui Dinamo: „Doar atât mai pot să fac”

00:20

Dinamo mai are trei meciuri de disputat până la finalul play-out-ului, două partide acasă, cu Voluntari și UTA, plus deplasarea de la Cluj, cu Universitatea. „Câinii” au nevoie de un parcurs perfect, împletit cu jocul favorabil al rezultatelor, pentru a nu retrograda din nou. Nu e de glumă pentru Dinamo, echipa a intrat serios în hora retrogradării, iar timpul nu e sub nicio formă în favoarea roș-albilor. ...