Ilie Dumitrescu, impresionat după Farul - Rapid: „Profesor universitar, incredibil ce face!”

18:40

Costel Gâlcă, antrenorul Universității Craiova, a prefațat duelul cu CFR Cluj din etapa #6 din play-off-ul Superligii.Universitatea Craiova - CFR Cluj are loc joi, de la 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1În plus, Gâlcă a vorbit și despre echipa națională și l-a propus pe Alex Mitriță în lotul pentru EURO 2024: „Dacă se recuperează cât mai repede, poate prinde lotul. România are nevoie de un jucător ca el. ...