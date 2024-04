Săpun produs în casă, transformat în afacere. „Am renunțat la cele din comerț, vreau ce e mai bun pentru familia mea“

O contabilă din Galați care făcea săpunuri pentru familia sa a obținut finanțare europeană pentru un start up ce are ca obiect producția de săpunuri și creme naturale. Are acum licență pentru nouă rețete de săpunuri.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)